Ankara'nın Barajlarında Toplam Doluluk Oranı Yüzde 41'i Geçti

ANKARA (ANKA) -

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara'ya içme suyu sağlayan 7 barajdaki toplam doluluk oranının, 9 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla yüzde 41,87 olduğunu açıkladı. Başkentlilere su tasarrufu çağrısını yineleyen Öztürk, "Geçen yıla göre 136 milyon 148 bin metreküp fazla su hacmimiz var, ancak rehavete kapılmadan suyu tasarruflu kullanmalıyız" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel kuraklık, Başkent Ankara'yı besleyen barajları da etkilemeye devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 9 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla toplam doluluk oranının yüzde 41,87, aktif doluluk oranının ise yüzde 29,79 olduğunu açıkladı. Öztürk, Başkentlilere seslenerek suyu bilinçli kullanmaları ve tasarruf yapmaları çağrısını yineledi.

"GEÇEN YILA GÖRE 136 MİLYON 148 BİN METREKÜP FAZLA SU HACMİMİZ VAR"

Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali ile Kurtboğazı Barajı'nda incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, barajlardaki doluluk oranına ilişkin şu bilgileri verdi:

" Ankara'ya içme suyu sağlayan barajlarımızın toplam hacmi 1 milyar 584 milyon 13 bin metreküp kadar. 9 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla baktığımızda, barajlarda yaklaşık yüzde 41'i geçen bir doluluk oranı var, ancak aktif doluluk oranımıza baktığımızda ise yüzde 29 mertebelerinde olduğunu görüyoruz. Geçen yıl 527 milyon 258 bin metreküp olan barajlardaki su hacmimiz bugün 663 milyon 406 bin metreküpe ulaşmış durumda. Yani bu ne anlama geliyor? Geçen yıla göre 136 milyon 148 bin metreküp fazla su hacmimiz var barajlarda."

SU TASARRUFU UYARISI

Kente verilen toplam su miktarının ise 1 milyon 400 bin metreküp civarında seyrettiğine, ancak rehavete kapılmadan suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu oran ciddi bir rakam olduğu için su hacmindeki 136 milyon metreküplük artış bizleri asla rahatlığa itmemeli. Suyumuzun her bir damlası çok kıymetli. Su tasarrufu konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz dikkati göstermeye devam edeceğiz. Tasarruf konusunda maksimum gayreti göstermemiz gerekiyor. Lütfen suyumuzu tüketirken her zamankinden daha özenli olalım."

Öztürk, ayrıca su tasarrufu konusunda vatandaşları bilinçlendirmek için STK'lar, Ankara Kent Konseyi, meslek odaları ve mahalle muhtarlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini de söyledi.

11 BARAJ ANKARA'YA SU SAĞLIYOR

Başkent'in içme suyu Çamlıdere, Kurtboğazı, Kesikköprü, Eğrekkaya, Peçenek, Türkşerefli, Uludere, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı Barajı'ndan sağlanıyor.

2 milyon 499 bin 544 abonesi bulunan ASKİ Genel Müdürlüğü, barajlardaki su miktarını dijital sensörler aracılığıyla anlık takip ederek resmi internet sitesinde düzenli olarak halka açıklamaya devam ediyor. Rekreasyon amaçlı da kullanılan ve azami su hacmi 92 milyon 53 bin metreküp olan Kurtboğazı Barajı ise Bahtılı, Mera, Kınık, Pazar, Uzunöz, Bostan, Kayıcık, Batak, İğmir, Kirazlı, Eneğim ve Karaboya dereleri ile besleniyor.