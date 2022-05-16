ANKARA Milli Eğitim Bakanı Özer bütün öğrencilerimize yaz okulu açacağız - Haberler

Milli Eğitim Bakanı MAhmut Özer; " Sizlerle bir ilki paylaşacağım. Bu yaz itibariyle bilim sanat merkezlerinde sadece bunlara seçilmiş öğrenciler değil bütün öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Yaz okulunda iki ders olacak Bilim ve sanat dersi olacak. Artık bilim sanat merkezlerini destekleme ve yetiştirme kapsamına alıyoruz. BU kapsamda tüm öğrencilerimize bilim ve sanatla ilgili hazırlamış olduğu programı paylaşacaklar. Biz artık MEB olarak sadece akademik eğitim öğretim yılına değil 12 aya bakacağız." dedi

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

ANKARA /DHA

Demirören Haber Ajansı / Güncel