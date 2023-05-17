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Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" gözaltına alındı

Güncel Haberler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan, "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltı kararı verilen şüphelinin adresinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

YERİ TESPİT EDİLEN YAŞAR YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu yeri tespit edilen Yaşar yakalandı.

Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' yakalandı

EMNİYET'TEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı olduğu belirtilen Yaşar'ın, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Tanju Özkaya - Güncel

Memleket Partisi Oktay Yaşar Twitter Ankara Güncel Haberler

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