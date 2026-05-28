Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, özel harekat polisi olduğu belirtilen bir gelinin düğününe ekip arkadaşlarının kamuflaj kıyafetleriyle katıldığı görüldü.

SALONA KAMUFLAJLA GİRDİLER

Düğün sırasında müziğin çalmasıyla birlikte salona giren özel harekat polisleri, kamuflaj üniformalarıyla dikkat çekti. Gelin ve davetliler ekip arkadaşlarını alkışlarla karşıladı.

Salon girişinde düzenli şekilde ilerleyen polislerin görüntüleri kısa sürede ilgi gördü.

GELİNİN MESLEĞİ DÜĞÜNE DAMGA VURDU

Videoda yer alan “Gelinimiz özel harekat olunca” notu da dikkat çekti. Düğünde gelinin mesleğine gönderme yapılırken, kamuflajlı ekip arkadaşlarının sürprizi davetliler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER İLGİ GÖRDÜ

Kısa sürede yayılan görüntüler çok sayıda yorum aldı. Bazı kullanıcılar özel harekat polislerinin dayanışmasına dikkat çekerken, bazıları da düğündeki sürpriz girişin etkileyici olduğunu ifade etti.

