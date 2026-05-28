Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan siyasi kriz sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olarak gerçekleştireceği ilk Parti Meclisi (PM) toplantısından da erteleme kararı çıktı.

PM VE YDK TOPLANTISI ERTELENDİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran Pazartesi günü Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini toplaması bekleniyordu. Ancak edinilen bilgilere göre toplantı ileri bir tarihe bırakıldı.

Erteleme kararının, mahkeme kararıyla göreve dönen kurul üyelerine resmi tebligatların henüz ulaştırılamaması nedeniyle alındığı belirtildi.

CHP GENEL MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Genel Merkezi tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır.”

KILIÇDAROĞLU HALK BULUŞMASINA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 30 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi önünde düzenlenecek “Halk Buluşması” programında vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor. Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun burada hem mahkeme süreci hem de parti içindeki tartışmalara ilişkin önemli mesajlar vereceği konuşuluyor.

CHP’DE GERİLİM DÜŞMÜYOR

“Mutlak butlan” kararı sonrası CHP’de yaşanan liderlik tartışmaları ve parti içi ayrışma sürerken, ertelenen PM toplantısı yeni bir kriz başlığı olarak yorumlandı. Özgür Özel’e yakın isimlerle Kılıçdaroğlu cephesi arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde daha da büyüyebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA