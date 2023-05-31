Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor! Bakan Soylu yeni kabinede yok, işte yerine geçeceği konuşulan sim

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü yemin töreninden sonra akşam saatlerinde ya da en geç cumartesi günü yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

KABİNEDE YENİLİK OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis çalışmalarını ve komisyonları daha da aktif hale getirmek istediği ve partide üç dönem kuralı nedeniyle başlayan yenilenmeyi burada da sürdürmek isteyeceği kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Milletvekili seçilen bakanlara Meclis dışında bu nedenle görev vermeyeceği söyleniyor.

SÜLEYMAN SOYLU'YA GÖREV VERİLMEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede değişiklik sinyali verirken, gözler bakanlık görevini üstelenecek yeni isimlere çevrildi. Yeni dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabinede yer almayacağı öne sürülüyor. Kulislerde Soylu'nun yerine Ankara Valisi Vasip Şahin'in görevi üstleneceği konuşuluyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI SAYISI ARTABİLİR

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısını da artırabileceği konuşulanlar arasında. Güvenlik ve ekonomiden sorumlu iki cumhurbaşkanlığı yardımcılığına kesin gözüyle bakılırken, bu sayının 5 civarında olması da muhtemel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici başta olmak üzere birkaç ismi de cumhurbaşkanı yardımcılığına getirebileceği söyleniyor.