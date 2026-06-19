Akk'den Yks'ye Girecek Gençlere Destek Videosu

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK), 20- 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek üniversite sınavı öncesinde gençlere destek amacıyla bir video yayımladı. Videoda, sınav sürecindeki adaylar için toplumsal duyarlılık çağrısı yapıldı.

AKK tarafından yayımlanan ve Mirza Kök imzasını taşıyan videoda, "Dikkat! Bu şehirde sınav var. Lütfen birkaç saatliğine yokmuşsunuz gibi davranın" mesajına yer verildi.

Videoda, üniversite sınavına girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması ve sınav sürecini daha rahat geçirebilmeleri için vatandaşların gürültü konusunda hassasiyet göstermesi gerektiği vurgulandı. Öğrencilerin başarılı bir sınav dönemi geçirmesi için toplumun tüm kesimlerinin destek olması çağrısında bulunuldu.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da üniversite sınavına girecek adaylara başarı dileklerini ileterek, gençlerin emeklerinin karşılığını almasını temenni etti.

Kaynak: ANKA