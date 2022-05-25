Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Güven'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Gelin Sorunları Yerinde Görün. İnanın Geçinemiyoruz" - Haberler

TAMER ARDA ERŞİN- HALİL YATAR

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, çay ve şekere gelen zamların ardından kendilerinin de çay fiyatlarında artış yapmak zorunda kalacaklarını belirterek, "Acil yapılan zamların geri alınması lazım. 17 aydır kapalı olan kahveci esnafı, eğlence sektörü ve çay ocaklarımız perperişan oldu" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenen Güven, "Size bir çay ikram edelim. Bu kahveci esnafının sorunlarını yerinde görün. İnanın geçinemiyoruz" diye konuştu. Sokakta hak aramak istemediklerini kaydeden Güven, "Yeter artık bıçak kemiğe dayandı" dedi.

Çay ve şekere gelen zamlar kahvehaneci esnafını da mağdur etti. Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, gelen zamlar nedeniyle yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

"GELEN ZAMLAR KAHVECİ ESNAFINI YOK ETME NOKTASINA GELDİ"

"Bu gelen zamlar kahveci esnafını yok etme noktasına geldi. Geçen sene almış olduğumuz 750 gram şeker 5 liraydı, bugün 20 lira. Bir kilo şekeri alıyorduk geçen sene 5 liraya, şimdi 25 lira oldu. Bunun yanında çay. Şu gördüğünüz çay geçen sene 35 liraydı, en son gelen yüzde 43 zamlarla birlikte 65-70 liraya alamıyoruz. Ama ne yazık ki kahveci esnafı her geçen gün kan kaybediyor. Şu gördüğünüz kahveci esnafının oyun kağıdı. Geçen sene 50 liraya alıyorduk kolisini şimdi 125 liraya alıyoruz. Şu gördüğünüz Türk kahvesi. Geçen sene alıyorduk 5 liraya, şimdi alıyoruz 100 gramını 15 liraya. Neskafe biliyorsunuz, geçen sene almış olduğumuz neskafelere bugün yüzde 200 zam geldi."

"17 AYDIR KAPALI OLAN KAHVECİ ESNAFI PERPERİŞAN OLDU"

Zamların geri alınmasını isteyen Güven, "Buradan feryat ediyorum. Acil yapılan zamların geri alınması lazım. 17 aydır kapalı olan kahveci esnafı, eğlence sektörü ve çay ocaklarımız perperişan oldu. Çekmiş olduğumuz kredilerimizi ödeyemedik. Bir de üstüne her geçen gün zam yağmuru yağıyor. Bu zamlara kim dur diyecek" diye sordu.

"ZAM YAPTIKÇA MÜŞTERİLERİMİZ GELMİYOR"

Güven, çay ocakları ve kahvehanelerde çaya zam yapmak zorunda kalacaklarını duyurarak, "Altı ay önce zam yaptık. Çay ocaklarımızda 2,5 liraydı, şimdi 3,5 liraya zam yapmak zorundayız. Kahvehanelerimizde 5 liraya satıyorduk, şimdi 7,5 liraya çay satmak zorundayız. Zam yapmak kolay değil. Zam yaptıkça müşterilerimiz gelmiyor. Müşterinin alım gücü yok. Bizim kahvehaneye gelenler emekli kesim. Zaten zor geçiniyor. Emeklinin almış olduğu maaş 2,5 bin- 3 bin lira. Nasıl geçinecek?" diye konuştu.

"YETER ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yetkililere seslenen Güven, şöyle devam etti:

"Yeter artık bıçak kemiğe dayandı. Çekin zamları geri. Esnaf ve zanaatkar bu ülkenin belkemiğidir omurgasıdır, çimentosudur. Biz sokakta hak aramayız. Ama ne yazık ki bu zamlarla protesto etmek istemiyoruz, sokağa inmek istemiyoruz. Derhal bu gelen yüzde 43'lük zammın geri alınmasını talep ediyorum.

"SİZE ÇAY İKRAM EDELİM, ESNAFIN SORUNLARINI YERİNDE GÖRÜN"

Sayın Cumhurbaşkanım, size bir çay ikram edelim. Bu kahveci esnafının sorunlarını yerinde görün. İnanın geçinemiyoruz. Kredilerimizi ödeyemiyoruz. Mağdur kesim kahveci esnafıdır. Her tarafta perperişan kahveci esnafı. Bize acil tarafından hibe kredisi, can suyu kredisi verilmesi lazım şart. Yoksa kahveci esnafı kan kaybeder, sokağa iner, perperişan oluruz."