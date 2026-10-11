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Ankara Kahramankazan'da 250 dönüm meşelik alanı etkileyen orman yangını söndürüldü

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Akçaören ile İnceğiz mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık üç saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında yaklaşık 250 dönüm meşelik orman alanı zarar gördü.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü, yangında yaklaşık 250 dönüm meşelik alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Akçaören ve İnceğiz mahalleleri arasında kalan Kuyudibi mevkiindeki ormanlık alanda öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, jandarma helikopteri, itfaiye ve orman muhafaza ekipleri müdahale etti. Kahramankazan ve Büyükşehir Belediyesi de iş makinalarıyla da söndürme çalışmalarına destek verildi.

Arazinin engebeli olması ve bölgede yol bulunmaması nedeniyle ekiplerin yangın alanına ulaşabilmesi için öncelikle iş makineleriyle yol açma çalışması yapıldı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yeniden alevlenmesi üzerine jandarma helikopteri bölgeye tekrar gelerek söndürme çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık üç saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, yaklaşık 250 dönüm meşelik orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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