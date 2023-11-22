ANKARA-KADİR CANPOLAT: YÜZDE 50+1 BARAJI DÜŞÜRÜLMELİ

Kadir Canpolat : Yüzde 50+1 barajı düşürülmeli

ANKARA, (DHA)-OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, ' Türkiye'de derhal ittifaklar dağıtılmalıdır. Yüzde 50+1 barajı da düşürülmelidir. Biz bu konuda sayın Cumhurbaşkanımıza tam destek veriyoruz, canı gönülden kutluyoruz. Böyle yanlış yapılan uygulamaların sistemden kaldırıldığını gördükçe gururlanıyoruz' dedi.

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşu. Başkan Canpolat, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 50+1 tartışmalarına ilişkin, "Yüzde 51 seçilemeyen siyasi partiler yanlış yollara düşüyorlar' diyerek, bir yanlışı düzeltme hamlesini eğiticisini yapan sayın Cumhurbaşkanımız burada tüm kamuoyunu çok saygı ve sevgiyle bazı hatayı düzeltmeye çalışmıştır. Yüzde 50+1'i kazanamayan Cumhurbaşkanı, ikinci seçimler yapılmakta milleti yormakta, milletin demokrasi anlayışına darbe vurmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1'inci turda da 1'inciydi, 2'nci turda da 1'inci oldu. Demek ki burada, yüzde 50+1 önemli değil. Önemli olan kimin daha fazla oy alması. Bunun temelinde yatan asıl sorun Türkiye'de ittifakların olmasıdır. Türkiye'de derhal ittifaklar dağıtılmalıdır. Yüzde 50+1 barajı da düşürülmelidir. Biz bu konuda sayın Cumhurbaşkanımıza tam destek veriyoruz, canı gönülden kutluyoruz. Böyle yanlış yapılan uygulamaların sistemden kaldırıldığını gördükçe gururlanıyoruz? diye konuştu.

'BÜTÜN SİYASİ PARTİLER, PARTİMİZİN EL İŞARETİNİ YAPMALI'

Başkan Canpolat, partisinin seçtiği el işareti ile ilgili kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin, Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu işareti kullandığını söyledi. Atatürk'e ait fotoğraflar gösteren Canpolat, 'Bu işareti Atatürk de kullandı. Bu işaret zaten Osmanlı Devleti'nin işareti. Atatürk'te Osmanlı Devleti'nin subayı olduğu için subay olduğu dönemlerde bu işareti kullanması kadar doğal ne olabilir. Bu işaret neden insanların zoruna gitti ben bunu anlayamadım. Birleştiriyoruz biz. Türk'ü, Kürdü, Aleviyi, Sünniyi, gayrimüslimi el işaretimiz ile birleştiriyoruz. Cumhuriyetimizi daha iyi idare etmek ve memleketimizi hep beraber müreffeh bir şekilde yönetmek için. Ego, makam, şan, şöhret meraklısı olmak için değil, milletimize şöyle dönemlerde hakkıyla sahip çıkmak için. Siyaset uğruna kılıktan kılığa girip seyredenler var. Bu işareti hem Abdülhamit Han kullanmış hem de Osmanlı padişahlarının çoğu kullanmıştır. Tarihimizin derinliklerinde var. Ben Osmanlı Ocaklarının da genel başkanlığını yapıyorum. Osmanlı'nın da değerlerine sahip çıkmam lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu işareti yaptıysa, CHP'deki arkadaşım sen de yapmalısın kusura bakma. Bundan sonra seni de bu işareti yapmaya davet ediyorum.