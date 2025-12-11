Meclis Önünde Cinsel İstismar Protestosu... Açıklamaya Önce İzin Verilmedi, Ardından Polis Barikatı Aşıldı

(ANKARA) - TBMM'de stajyer kız çocuklarının cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiası üzerine Meclis Dikmen Kapısı önünde basın açıklaması yapmak isteyen Ankara Kadın Platformu üyeleri ve kadın milletvekillerine polis engel olmak istedi. Polis barikatını aşan kadınlar Meclis önünde yaptıkları açıklamada "Halkın iradesinin temsil edildiği Meclis'te dahi çocuklar korunamıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş görevinden derhal istifa etmelidir" ifadesini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer kız çocuklarının cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiası üzerine Ankara Kadın Platformu üyeleri Meclis önünde toplanırken, CHP, DEM Parti ve Emek Partisine mensup kadın milletvekilleri platform üyelerine destek verdi.

Kadınlar polis bariyerini aştı

Vekiller ve platform üyeleri Meclis önünde açıklama yapılmasına izin verilmemesine tepki göstererek Dikmen Caddesi'ni trafiğe kapattı. Ardından polisin barikatına yüklenen kadınlar, barikatı aşarak Meclis Dikmen Kapısı önünde açıklama yaptı. Ankara Kadın Platformu adına Döndü Kurşunoğlu'nun okuduğu açıklamada, "Ülkenin en 'güvenli' olması beklenen kurumunda, halkın iradesinin temsil edildiği Meclis'te dahi çocuklar korunamıyor" denildi.

Meclis'te yaşandığı iddia edilen cinsel istismarın tesadüf olmadığını, yıllardır çocuk istismarına karşı etkili önlemler alınmadığının savunulduğu açıklamada, "Kadınları ve çocukları korumayan, yaşam hakkını güvence altına almayan, kadın düşmanı, çocuk düşmanı politikalarınız olduğu sürece bütçe görüşmelerin ne anlamı var?" ifadeleri kullanıldı.

"Diyanet'in evlilik yaşını çocuklara kadar indiren fetvalarını unutmadık"

Yargı Paketi'nin kadın katilleri ve çocuk istismarı faillerine af getirmeyi amaçladığının ileri sürüldüğü açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 Temmuz'unda çocuk istismarı failleri ve kadın katilleri yangından mal kaçırırcasına TBMM'de kabul edilen yasa ile 'infaz düzenlemesi' adı altında salıverildi. Cinsel suçlarda tutuklama ve mahkümiyet kararı zaten neredeyse istisnai olarak verilirken 2021 yazında çocuk istismarında cezasızlığı güçlendiren 4. Yargı Paketi meclisten geçti. Adalet Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kurumlar 2019 yılında cinsel istismar verilerini sitesinden kaldırdı. 2017 yılında, tam da bu Meclis çatısı altında yapılan yasal düzenlemeyle, il/ilçe müftülüklerine ve bağlı din görevlilerine 'resmi nikah kıyma ve tescil yetkisi' verilerek çocuk yaşta evliliklerin önünü açılmak istendi. Yasayı geçirmedik. 2016 yılında Ensar Vakfı'nda 40'tan fazla çocuğa yönelik istismar skandalı ortaya çıktığında, 'bir kereden bir şey olmaz' diyen dönemin Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu'nu unutmadık. 'Küçüğün rızası var' diyerek çocuk istismarı faillerini affetmeyi ve tecavüzcüyle evlendirmeyi çözüm diye önümüze koyan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seni unutmadık! 'Neye göre, kime göre çocuk, bazıları 15 yaşındadır ama olgun gösterir' diyerek çocuğun evlilik yoluyla istismarını savunan Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu seni çok iyi tanıyoruz! 6 yaşındaki kızını müridine 'eş' diye veren Hiranur Vakfı tarikat şeyhi yargılanırken; tarikatçılar olayı protesto eden kadınları hedef gösterip saldırırken bunu seyreden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seni hele hiç unutmadık. Diyanet'in evlilik yaşını çocuklara kadar indiren fetvalarını unutmadık."

"Vekiller Meclis lokantasını boykot etsin"

"Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş görevinden derhal istifa etmelidir. Meclis'te yaşanan istismarın tüm failleri ve sorumluları yargılanmalıdır" denilen açıklamada İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamanın ardından Ankara Kadın Platformu üyeleri milletvekillerine Meclis lokantasını boykot etmeye çağırdı. Vekiller bu çağrıya alkışlarla destek verdi.