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Ankara- İzmir merkezli 17 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması suçuna yönelik operasyon; 31 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı: İzmir merkezli 17 ilde 'Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı : İzmir merkezli 17 ilde 'Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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