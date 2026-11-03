Ankara- İzmir merkezli 17 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması suçuna yönelik operasyon; 31 şüpheli yakalandı

Ankara- İzmir merkezli 17 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması suçuna yönelik operasyon; 31 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı: İzmir merkezli 17 ilde 'Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı : İzmir merkezli 17 ilde 'Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı