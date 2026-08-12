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Sincan Hastanesi İhale İddialarına Soruşturma

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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki malzeme alım ihalesiyle ilgili haberlere yanıt verdi. İhalenin iptal edildiği, alım yapılmadığı ve idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.

ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ndeki malzeme alım ihalesindeki iddialara ilişkin idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Malzeme alım süreci, iptal edilmiş ve ihtiyacın karşılanması amacıyla malzeme temin süreci yeniden başlatılmıştır" denildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "'Milyonluk ihale dosyasıyla oynadılar' başlıklı habere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Habere konu olan Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ndeki malzeme alım süreci, iptal edilmiş ve ihtiyacın karşılanması amacıyla malzeme temin süreci yeniden başlatılmıştır. Bu kapsamda herhangi bir malzeme alımı gerçekleştirilmemiştir. Konuya ilişkin olarak Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüzce de süreç yakından takip edilmekte ve bilirkişi incelemesi yürütülmektedir. İdari soruşturma halen devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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