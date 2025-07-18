Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Devir Teslim Töreni

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, görevini Murat Küçükali'ye teslim etti.

Koçak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Küçükali'nin yeni görevinin kendisi ve memleket için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Küçükali'nin tecrübesiyle Ankara'ya güzel katkılar sağlayacağını belirten Koçak, görev süresi boyunca çalışma arkadaşlarıyla güzel bir ekip olduklarını, 9 Ağustos 2023'te başlayan Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü görevinin bugün itibariyle sona erdiğini dile getirdi.

Koçak, "Bu süreçte bizi Ankara İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendiren Sayın Bakanımıza, sayın bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize, daire başkanlarımıza, valimize, vali yardımcımıza, bu süreçte destek olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, ilçe müdürlerimize, şube müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza, şeflerimize ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün bir bayrak devri yapıyoruz." dedi.

Küçükali de, "Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah Yaşar hocamın bıraktığı yerden bayrağı devralıp başkentimize güzel hizmetler yapmayı Cenabıallah bizlere nasip eder. Birlikte güzel işler yapacağımıza gönülden inanıyorum. Zaten çok güzel işler yapıldı ve yapılıyor Ankara'mızda. O çıtayı daha da yukarılara birlikte taşıyacağız." diye konuştu.