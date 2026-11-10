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Ankara İl Jandarması 2-8 Kasım'daki sanal devriyede 400 siteye erişim engeli getirdi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığının 2-8 Kasım arasındaki sanal devriyesinde 762 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi; 400 siteye erişim engeli getirildi. Sitelerin 336'sı yasa dışı bahis, 3'ü oltalama, 61'i müstehcen içerik nedeniyle Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 400 internet sitesine erişim engellendi.

Alınan bilgiye göre, 2-8 Kasım tarihleri arasında yürütülen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 762 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

İncelemeler sonucunda, 336 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 61 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut, Polatlı ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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