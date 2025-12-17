Haberler

ASKİ Genel Müdürü Akçay: Ankara'nın suyu en az 200 gün gider

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Çamlıdere Barajı'ndaki 110 milyon metreküp suyun Ankara'nın su ihtiyacı için önemli bir rezerv olduğunu açıkladı. Ölü hacimde bulunan suyun kullanılması için yeni sistemlerin devreye alınacağını duyurdu.

ANKARA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, "Ölü hacimde çok ciddi suyumuz var bizim; yaklaşık 120-130 milyon metreküp suyumuz var. Bu sudan şu anda bile 500 bin metreküp civarında alıyoruz. Bize en az 200 gün gider. Ama bu; 'Elimiz rahat, 2026'yı da geçeriz' anlamına gelmiyor" dedi.

ASKİ Genel Müdürü Akçay, Çamlıdere Barajı'nda barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin açıklamada bulundu. Akçay, burada 110 milyon metreküp civarında su bulunduğunu belirterek, "Bu ciddi bir miktarda su anlamına geliyor. Çamlıdere Barajı'nda yaklaşık 400-500 milyon metreküp su olduğunda; 'Burada çok ciddi su var' diyoruz. Bunun yüzde 20'si hatta daha fazlası, 'ölü hacim' dediğimiz aslında su alma yapısının altında kalan kısım. Burada herhangi bir sorun yok. Sadece suyu kendi cazibesiyle kanala aktaramıyoruz. Onu aktarabilmek için de bir sistem kurulması gerekiyor. Bu sistemde yüzer platformlar vasıtasıyla, dikey milli pompalarla suyu alttan alıyoruz ve yukarıdaki su alma yapısının içerisine boşaltıyoruz. Oradan da tünele girip Ankara'ya su geliyor" dedi.

'2 GÜN İÇİNDE BİRİNCİ PLATFORMU DEVREYE ALACAĞIZ'

Barajdaki 110 milyon metreküp suyun Ankara için önemli bir rezerv olduğunu işaret eden Akçay, "Özellikle kurak dönemlerde başvurulan rezervlerden bir tanesi bu. Nitekim 2007-2008 döneminde yaşanan kuraklıkta da bu sistemin benzeri kurulmuş ve buradan ölü hacimden ciddi miktarda su alınarak, Ankara'nın su ihtiyacı karşılanmaya çalışılmış. Ancak 2007-2008 yıllarında yapılan bu platform, işi bittikten sonra ne yazık ki düzgün bir şekilde toparlanıp, bakımı yapılıp kenara konulmamış. İhtiyaç duyduğumuzda, bu eski altyapıyı aradığımızda çoğunu bulamadık. Oradan buradan araştırdık, bulabildiklerimizden onarımını yapabildiğimizi, kullanabildiğimizi getirdik. Onları devreye almak üzere burada bağladık. Diğerlerini de ihale yapmak suretiyle bu şekilde imalatlarını tamamladık. 2 gün içerisinde birinci platformu, daha sonra bir hafta içerisinde de ikinci platformu devreye alacağız. Ancak aldığımız birinci platform bile şu anda Ankara'nın ihtiyacı olan suyu karşılamakta bize yeterli suyu verecek. Ankara'yı diğer illerden ayıran özellikler var. Bunlardan bir tanesi, ölü hacimde çok ciddi suyumuz var bizim; yaklaşık 120-130 milyon metreküp suyumuz var. Bu sudan şu anda bile 500 bin metreküp civarında alıyoruz. Bize en az 200 gün gider. Ama bu; 'Elimiz rahat, 2026'yı da geçeriz' anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

