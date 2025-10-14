Haberler

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HBVÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, açılış töreninde üniversite eğitiminin önemine vurgu yaparak öğrencilere insani değerleri öğrenmeleri ve dünyaya olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmaları çağrısında bulundu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin (HBVÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi.

Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan HBVÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversite eğitiminin yalnızca derslerden ibaret olmadığını söyleyen Bostancı, üniversite hayatının yapılan okumalar ve ilgi duyulan alanlarla daha kompleks bir yapı olduğunu belirtti.

Bostancı, öğrencilerin ilgilerini eğitim gördükleri alanlarla sınırlamamaları gerektiğini ifade ederek, erdemli, onurlu ve değerlerine sahip çıkan bireyler olmanın önemini vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Bostancı, şunları kaydetti:

"Gazze'de bir ateşkes dönemi oldu, ümit ederim bu barışa evrilir ve iki devletli bir yapı kurulur. Ama Gazze'de acıların son bulması yeryüzünde başka yerlerde benzeri sahnelerin yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Dünyanın bir tarafında, özellikle egemenlerin dünyasında acımasız bir çark işliyor. Üniversitenin sıralarına gelen, buradan mezun olup çeşitli mekanizmalarda yer alan insanların insani değerlere ilişkin öğrenecekleri, edinecekleri müktesebat bana öyle geliyor ki bu dünyanın acımasız şekilde işleyen çarklarına karşı direniş hattı oluşturabilir. O yüzden eğitimin, üniversitelerin bence temel anlamlarından biri de insan olmayı öğretmek."

Bostancı, öğrencilere çağrıda bulunarak, "Buradan mezun olduktan sonra dünyaya daha kararlı bir şekilde bakın. Bu ülkenin ve şüphesiz bütün dünyanın ufkuna bakın. Kollarınızı bu ülkenin değerlerini kucaklamak için açın ama bütün insanlığı da kucaklayın." diye konuştu.

Rektör Bostancı'nın konuşmasının ardından HBVÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcra Heyeti müzik dinletisi sundu.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi
Trump'tan İngiltere Başbakan'ına soğuk duş: Gel konuş dedi, sonra umursamadı

Trump'tan İngiltere Başbakanı'na sahnede büyük ayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.