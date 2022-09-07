Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yıl dönümü kutlandı

Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

CerModern'de Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia ev sahipliğindeki resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Kaymakcı, Türkiye ile Brezilya'nın G20'nin aktif ve güçlü iki üyesi olduğunu belirterek, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen nisanda Brezilya'daydı. Orada imzaladığımız anlaşmayı uygulamaya kararlıyız ve tüm alanlarda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki ticarete de değinen Kaymakcı, "Geçen seneki ticaret hacmimiz 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk yarısında şimdiden 3 milyar doları yakaladık." diye konuştu.

Kaymakcı, Türk Hava Yolları'nın da her yıl binlerce Brezilyalıyı Türkiye'ye getirdiğini belirterek, daha fazla Türk ve Brezilyalının karşılıklı ziyaretini arzu ettiğini kaydetti.

Türkiye'de gösterilen Brezilya dizilerine de değinen Kaymakcı, "Libya'da diplomatlık yaparken memleketimi, annemi ziyarete geldim. Annemle konuşuyordum ve beni dinliyor sanıyordum ama aslında Brezilya dizisi izliyordu. Trablus'taki hayatımı konuşmak istediğimi söyledim ama hiç dinlemedi. Şimdi duyuyorum Brezilyalılar Türk dizilerini izliyormuş, Bu da halklarımızı daha da birbirine yakınlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, futbol ve Türkiye'de oynayan Brezilyalı futbolcuların da iki ülkeyi birbirine yakınlaştıran unsurlar olduğunu söyledi.

Büyükelçi Ceglia da gelecek yıl cumhuriyetin 100. yılını kutlayacak Türkiye'yi tebrik etti.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'nın 60 yıl önce kurulan bir kent olduğunu hatırlatan Ceglia, "60 yıl önce kıyıdan iç bölgelere taşınan başkentimiz Brasilia, bir milletin en derin kökleriyle karşılaşmasının yeniden keşfini simgeliyor. Bu bir bağımsızlık çığlığıdır." diye konuştu.

Bağımsızlığın Brezilyalılar için ekonomik kalkınma, kapsayıcılık ve sadece bir grup için değil herkes için eşit haklar yolunda mücadele anlamına geldiğini de ifade eden Ceglia, "Bu, biz buradayız, kendi değerlerimiz ve yaşam biçimimiz var ve saygı görmek istiyoruz demek. Dünya kendi kurallarını dayatan, nasıl davranmamız veya düşünmemiz gerektiğini söyleyen bir grup ülkeye ait değil." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakcı ve Ceglia, fotoğraf sanatçısı Graça Seligman'ın "Brezilya: İhtişam ve Çeşitlilik" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sergi 16 Ekim'e kadar CerModern'de ziyaretçilerini ağırlayacak.