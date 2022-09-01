Ankara haberi | Atila Sertel: "Akp İktidarlarında Aoç Arazisi 382 Dekar Azaldı. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ne Yazık Ettiler"

Gelen Ankara haberlerine göre CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Atatürk Orman Çiftliği'nin 2002 yılında 33 bin 487 dekar olan arazisinin AKP iktidarı döneminde 382 dekar azalarak 33 bin 105 dekara düştüğünü söyledi. Sertel, "AKP iktidarının yetkilileri başta Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin büyükşehir belediye başkanı olmak üzere Atatürk Orman Çiftliği'ne göz koydular. Her alanını betonlaştırmaya çalıştılar. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ne yazık ettiler" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Atatürk Orman Çiftliği'nin 2002 yılında 33 bin 487 dekar olan arazisinin AKP iktidarı döneminde 382 dekar azalarak 33 bin 105 dekara düştüğünü söyledi. Sertel, "AKP iktidarının yetkilileri başta Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin büyükşehir belediye başkanı olmak üzere Atatürk Orman Çiftliği'ne göz koydular. Her alanını betonlaştırmaya çalıştılar. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ne yazık ettiler" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Yener Yıldırım'ın 2002-2022 yılları arasında Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki değişime ve betonlaşmaya ilişkin sorularına yanıt verdiğini söyledi. Yıldırım'ın yanıtını aktaran Sertel, şöyle konuştu:

"20 yıldır ülkeyi yönettiklerini sanan iktidarın yetkililerinin yeşil deyince aklına dolar geldiğini hepimiz biliyoruz. KİT Komisyonu'nda Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Yener Yıldırım'a sorular sorduk. Dedik ki, 'Atatürk Orman Çiftliği, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde ne kadar yeşil alan kaybetti? Beton ayak izi ne kadar arttı? Gelen yanıtları sizlerle paylaşmak istiyorum. Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisi AKP döneminde 382 dekar azaldı. Betonlaşma arttı. 382 dekar azalarak 33 bin 105 dekara düştü. Betonlaşma, 31 bin 445 metrekare arttı. Beton ayak izi 314 bin 685 metrekareye çıktı. 1925 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 55 bin 538 dekar üzerine kurulan Atatürk Orman Çiftliği yine Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1937 yılında Hazine'ye bağışlandı. Bu arazi varlığı o günden bugüne Ankara'da çorak bir vadide bir vaha, yeşil alan olarak yaratıldı. Atatürk Orman Çiftliği dünya üzerinde örneği az görülen çok geniş bir alanda çok önemli bir üretim alanı haline geldi. Ne yazık ki AKP iktidarının yetkilileri başta Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin büyükşehir belediye başkanı olmak üzere Atatürk Orman Çiftliği'ne göz koydular. Her alanını betonlaştırmaya çevirdiler. 382 dekar azalarak 33 bin 105 dekara düştü. Ayak bizi betonlaşma 31 bin 445 metrekare attı. Beton ayak izi ne yazık ki bugün 314 bin 685 metrekareye çıktı. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ne yazık ettiler. Bunu iktidara geldiğimizde önleyeceğiz. Atatürk Orman Çiftliği'ni aslına, vasfına uygun, üreten, yeşili koruyan bir hale getireceğiz."