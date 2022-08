Ankara gündem haberi | Metin Çulhaoğlu, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi üyesi Metin Çulhaoğlu, bugün Ankara İnşaat Mühendisleri Odası'nda (IMO) düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, törende; "Türkiye işçi sınıfı, emekçi halkımız, devrimciler şunu bilsinler. Türkiye sosyalizmine giden yolda Metin Çulhaoğlu'nun öğrencileri ona layık olacaklar" dedi.

Ankara'da 16 Ağustos 2022'ta, 75 yaşında yaşamını yitiren TİP PM üyesi, yazar ve çevirmen Metin Çulhaoğlu ; bugün Ankara IMO'da düzenlenen töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

IMO'da düzenlenen törene TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şair Ahmet Telli ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Çulhaoğlu'nun törenin ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Törende konuşan oğlu Sinan Çulhaoğlu, şunları söyledi:

"MÜCADELECİ VE REKABETÇİ BİR RUHA SAHİP OLMAYI ÖNEMSEDİĞİNİ YAŞIM İLERLEDİKÇE ANLADIM"

"Ben size kısaca babamın sadece benim bilebileceğim bir yönünden, yani babalığından söz etmek istedim. İlk hatıralarım babamladır. 80'lerin ikinci yarısı Batıkent'te oturduğumuz dönem annem çalışır, babam evde benimle ilgilenirdi. Akşamüstü beni kreşten alışını, Kuleli Bakkal dediğimiz yerden şeker bakıp eve gelişimizi ve televizyonda He-man izleyişimizi hatırlarım. Daha sonra Balgat'a taşındığımızda da babam yine evde benimleydi. Yaptığı çeviri işlerine mola verdiğinde sünger topumuzla beş penaltı çekişirdik. Ben sokaktayken ara sıra eve yemeğe çağırırdı. Güzel köfte yapardı, iyi patates kızartırdı. Babam her zaman çok espriliydi. Beni çok güldürürdü. Sanırım pek bilinmiyor ama müthiş karikatür çizerdi. Beni çeşit çeşit maceralarda resmederdi. Ara sıra dalgasını da geçerdi. Mücadeleci ve rekabetçi bir ruha sahip olmayı önemsediğini yaşım ilerledikçe anladım.

"BABAM ÇOK KÜÇÜK YAŞIMDAN İTİBAREN BENİ BİR BİREY OLARAK TANIDI"

Ayrıca alaycılığı sayesinde yabancı dile de hoş bir giriş yapmış oldum. Şöyle ki: Babam sık sık 'Sinan seni tam olarak özetleyen İngilizce bir kelime buldum. Aç sözlüğü bak' derdi. Ben hemen bir hışımla sözlüğü karıştırır kelimenin 'rezil adam, işe yaramaz herif vs.' anlamında olduğunu görür, kahkahalar atıp zıvanadan çıkar, derhal karşılık vermeye ve daha beter bir kelime bulmaya çalışırdım. Bu karşılıklı sataşmaların yanı sıra o dönem dinlediğim İngilizce şarkılardan sözlerini merak ettiklerimi ona sorduğumda hiç nazlanmaz ve benim için çevirirdi. Böylece yabancı dile hakimiyetim gelişti. Bir zaman sonra baba mesleği olan çevirmenliği icra eder oldum. Babamla beraber film izlemişliğimiz, Ankaragücü maçına gitmişliğimiz, müzik dinlemişliğimiz, tatile çıkıp beraber yüzmüşlüğümüz de vardır. Ancak sözü çok uzatmadan şunları söylemek isterim babam çok küçük yaşımdan itibaren beni bir birey olarak tanıdı. Sevgisinin yanı sıra saygısını da her zaman hissettirdi. Bugün sizlerle birlikte ona güzel bir veda edebildiğimiz için çok şanslı hissediyorum. Hepinize hem kendim hem babam adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise şunları söyledi:

"Bu en zor günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinizi teker teker sevgiyle kucaklıyorum. Nasıl bir devrimciyi kaybettiğimizi henüz hiçbirimiz anlamadık ve önümüzdeki günlerde ortaya çıkan boşluğun büyüklüğü karşısından çok ama çok zorlanacağız. Metin abinin öğrencileri olarak konuşmak gerçekten zor. Türkiye sosyalist hareketinin önümüzdeki günlerde çok büyük bir boşluğu ortaya çıkacak.

"METİN AĞABEY PROFESÖR, DOÇENT DEĞİLDİR AMA DÜNYANIN EN ÖNEMLİ AKADEMİLERİNDE DERS VEREBİLECEK BİR BİRİKİME SAHİPTİR"

Metin ağabey sıfatsız bir devrimcinin ne kadar kıymetli olabileceğini gösterdi. Metin ağabey profesör, doçent değildir ama dünyanın en önemli akademilerinde ders verebilecek ve karşısındakilere kendisini dinletebilecek, yazdıklarını okutabilecek bir birikime sahiptir.

"TÜRKİYE'DE MARKSİZMİN ÇİZGİSİ METİN ÇULHAOĞLU'DUR, SAPAK ONA GÖRE BELİRLENİR"

Bir yazar, Metin ağabey için diyor ki: 'Türkiye'deki Marksistlerin en iyisi.' Bizim arkadaşlarımız 'hayır' diyor, dünyadaki en iyi Marksistlerin yerlisidir' Metin ağabey. Büyük bir değeri kaybediyoruz. Bizim için Metin Çulhaoğlu nedir biliyor musunuz? Birisi bir sebeple Metin Çulhaoğlu, Marksizmden sapmış' demiş. Bizim verdiğimiz cevap şudur; Türkiye'de Marksizmin çizgisi Metin Çulhaoğlu'dur, sapak ona göre belirlenir.

"İDDİALI MÜTEVAZILIK DİYE BİR KAVRAMI HAYATIMIZA YERLEŞTİRDİ"

Metin Çulhaoğlu'nun bize öğrettiği şey şudur; bir gün bize, 'Mehmet Ali Aybar ile beraber çalıştım ama adamı olmadım, Behice hanımla çalıştım çok şey öğrendim ama adamı olmadı. Sizde kimsenin adamın olmayacaksınız' dedi. Ne kimsenin adamı olmamıza izin verdi ne kimseyi kendi adamı haline getirmeye çalıştı hepimize yürümemiz gereken yolu açtı. İddialı mütevazilik diye bir kavramı hayatımıza yerleştirdi. Artık Metin hocamız yok, doldurulamayacak koskocaman bir boşluk var ama Metin ağabeyin yaptıkları var, yazdıkları var, ondan öğrendiklerimiz var. Türkiye işçi sınıfı, emekçi halkımız, devrimciler eğer aynı kaygıyı taşıyorsak şunu bilsinler burada Metin Çulhaoğlu'nun öğrencileri var ve Türkiye sosyalizmine giden yolda Metin Çulhaoğlu'nun öğrencileri ona layık olacaklar."

Törende konuşan TİP MYK Üyesi Can Soyer, şunları söyledi:

"TEORİK DERİNLİK, SİYASAL SÜREKLİLİK, MİLİTAN DEVRİMCİLİK"

Metin Çulhaoğlu'nu şu üç maddeyle -Metin Ağabey'in her zaman yaptığı gibi üçe indirgeyerek- özetlersem herkes buna katılacaktır. Teorik derinlik, siyasal süreklilik, militan devrimcilik. Bunlar elbette sosyalist hareketimizin tarihi içerisinde birçok kadrosunda, birçok devrimcisinde görülen özelliklerdir. Fakat Metin Çulhaoğlu'nda üçü bir arada birbirini güçlendirerek, birbirini besleyerek ve oldukça yüksek bir çıta çekerek var olmuştu. Devrimci teoriyi teoride derinleşmeyi hepimize öğretmeye çalıştı. Her zaman örgütlü mücadeleye inandı.

"TÜRKİYELİ OLMAYA, TÜRKİYE'NİN DEVRİMCİSİ OLMAYA ÇALIŞTI"

Çulhaoğlu sadece Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli aydınlardan biri değildi. Esasında bilgi birikimi, çalışma azmi, teorik derinliğiyle dünya çapında bir aydın ve entelektüel teorisyendi. Devrim için ezberlenmiş kalıplar yerine her zaman yaratıcı yollar denedi. Türkiyeli olmaya, Türkiye'nin devrimcisi olmaya çalıştı. Türkiyeli bir devrimci olmak konusunda ısrarlı duruşunu sürdürdü.

"ŞİMDİ BİZ KENDİMİZİ FENERSİZ KALMIŞ HİSSEDİYORUZ"

Metin ağabeyimizin yıllar önce yazdığı bir yazının başlığı 'Bir daha fenersiz yakalanmamak için'di. Şimdi biz kendimizi biraz fenersiz yakalanmış, fenersiz kalmış hissediyoruz. Ama onun bıraktığı mirasın, bize her zaman yolumuzu aydınlatacak fenerin ışığı olduğunu, o ışığın bizi her zaman takip edeceğini biliyorum, buna inanıyorum. Hep iddialı ama her zaman mütevazı, hem evrensel ama aynı zamanda Türkiye'li, hem aydın hem militan. Bunlar Metin Çulhaoğlu'nun bizim yolumuzu aydınlatacak fenerinin ışıkları. İnanıyoruz ki, Metin ağabeyin yokluğunda onun mirasını taşıma görevini sırtlanırken bizler uzun, zor bir yol yürüyeceğiz. Fakat yürürken o fener yolumuzu aydınlatacak. Metin ağabey seni çok seviyoruz, çok özlüyoruz şimdiden."

Törende konuşan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, şunları söyledi:

"Bugün burada çok önemli bir ismi uğurluyoruz. Sevgili Sinan, Metin Bey'in değerli oğlu, burada konuşurken hepimiz çok etkilendik. Gördük ki sevgili baban, sol gibi Türkiye'de uğraşılması en zor alanlardan birinde fikir üretirken, eylemlerde bulunurken senin gibi bir evlat yetiştirmiş. Her türlü olumsuzluğun içerisinde sol adına kitaplar yazıp fikirler söylerken sana bunları hissettirmeden bir babanın sıcaklığını vermiş. Bu çok kolay bir şey değil.

"HEPİMİZİN YETİŞMESİNDE PAYI VAR"

Türkiye'de solcu olmak, bugünlerde tek adam rejimine karşı içinde bulunduğu atmosferde sol adına bir şey konuştuğumuz zaman karşılaştığımız, eylemlerde bulunduğumuz zaman uğradığımız muameleleri göz önünde bulundurduğumuzda, bundan 50 yıl önce solcu, sosyalist olmak kimlerin harcı olabilir? Sevgili Sinan, baban çok ağır bir bedel ödeyerek önemli bir mesafeyi onurlu bir yaşamla sonlandırdı. Metin Çulhaoğlu TİP'li ama Çulhaoğlu solda bulunan siyasal partilerin her birini aşan bir isim. Hepimizin yetişmesinde payı var. Eğer ben de solda siyaset yapıyorsam, bir CHP milletvekili olarak sol adına Meclis'te veya sokaklarda çalışıyorsam Metin Çulhaoğlu'nun bunda payı çok büyüktür."

KAFTANCIOĞLU: "İYİ Kİ YAŞADIN METİN YOLDAŞ"

Törene katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından; "İlk gençlik yıllarımdan itibaren fikirleriyle, eserleriyle ve yaşamıyla; düşünsel, siyasal hatta duygusal dünyamın şekillenmesinde büyük katkısı olan Metin Çulhaoğlu'nu sonsuzluğa uğurladık.. İyi ki yaşadın Metin yoldaş, dokunduğun her yere, her şeye anlam kattın" paylaşımını yaptı.