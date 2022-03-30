Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinden AA'ya ödül

ANKARA (AA) - Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinin (AGYD) " Ankara'ya Değer Katanlar Ödülleri" kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görüldü.

AGYD tarafından ikincisi düzenlenen " Ankara'ya Değer Katanlar Ödülleri", Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törende, ödüle layık görülen basın mensuplarına, belediye başkanlarına, milletvekillerine, sanat dünyasından isimlere ve iş insanlarına plaket takdim edildi.

Ülke genelinde yapılan yayın ve haberler dolayısıyla AA da ödüle değer görüldü. Anadolu Ajansı adına ödülü, Ankara Haberleri Muhabiri Merve Yıldızalp aldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını belirtti.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ömer Uzun da basın mensuplarının geceyi gündüze katarak haber peşinde koştuklarını söyledi.

Demokrasinin haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlendiğinin altını çizen Uzun, basın mensuplarının toplumun sorunlarına ışık tuttuğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya değer verdiğini belirten Uzun, "Bizler, Cumhuriyet'imizin değeri olan Atatürk'ün değerlerine Ankaralılar olarak sahip çıkmalıyız." dedi.