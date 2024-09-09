Üye Girişi
Haberler

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde Dünya Fizyoterapi Günü etkinlikleri düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde Dünya Fizyoterapi Günü etkinlikleri kapsamında bilimsel program düzenlendi. Programa Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, hekimler, fizyoterapistler ve tedavi gören hastalar katıldı. Fizyoterapistlerin sağlık sistemindeki önemine dikkat çeken Kurtcebe, rehabilitasyon hizmetlerinin hastaların hayata yeniden adapte olma sürecinde büyük bir önemi olduğunu vurguladı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde Dünya Fizyoterapi Günü etkinlikleri kapsamında bilimsel program düzenlendi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Konferans Salonu'nda "Küçük Bir Dokunuş, Büyük Bir Hareket" temasıyla düzenlenen programa, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, hekimler, fizyoterapistler ve tedavi gören hastalar katıldı.

Kurtcebe, burada yaptığı konuşmada, fizyoterapistlerin sağlık sistemindeki önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Fizyoterapistler, hastalarımızın günlük yaşamlarına dönmelerinde, bağımsızlıklarını kazanmalarında ve yaşam kalitelerini artırmada çok büyük bir rol üstleniyor. Rehabilitasyon hizmetlerinin sadece tedavi sürecinde değil, hastaların hayata yeniden adapte olma aşamasında da büyük bir önemi var. Bugün burada, onların bu emeklerine dikkat çekmek ve verdikleri değerli hizmeti kutlamak için toplandık."

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından ve Gazze'den getirilen hasta ve yaralıların bazılarının Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını anımsatan Kurtcebe, "Fizyoterapistlerimiz, bu süreçte hem depremzedelerimizin hem de saldırı mağduru kardeşlerimizin iyileşmesinde hayati bir rol üstlendi. Bu hizmetlerin, yalnızca fiziksel değil, ruhsal iyileşmeye de büyük katkı sağladığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Fizyoterapist Aslı Aslan "Pelvik Taban Rehabilitasyonu", Fizyoterapist Tuğba Aykül "Kardiyopulmoner Rehabilitasyon" ve Fizyoterapist Hatice Kübra "Depremzede ve Ampute Rehabilitasyonu" başlıklı sunumlar yaptı.

Sunumların ardından, hastaların rehabilitasyon süreçlerine dair videolar izletildi.

Programın sonunda Kurtcebe, hastanenin tarımsal rehabilitasyon alanında tedavi gören hastalarla birlikte fidan dikim etkinliğine katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Etlik Şehir Hastanesi ankara Sağlık Güncel Dünya

Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kılıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok sert, "Kılıçlı yemin" çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız

Erdoğan, Narin'e kıyanlara zehir zemberek sözlerle seslendi

 Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

İşte Narin'e yapılan vahşeti tek tek anlatan itirafçının fotoğrafı
Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı ile ilgili yeni karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye İzlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Türkiye İzlanda maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye İzlanda maçı ilk 11'i! Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 9 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Osimhen Ruanda Nijerya maçı ne zaman, Türkiye'den CANLI izleniyor mu, hangi kanalda? Osimhen, Ruanda Nijerya maçında oynayacak mı, ilk11'de mi, yedek Arda Güler sakat mı, İzlanda maçında neden yok? İsmail Jakobs sakatlandı mı? İsmail Jakobs kaç maç yok, ne zaman dönecek? TRT 1 canlı maç izle! TÜRKİYE-İZLANDA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! TV8 canlı izle! (TÜRKİYE-İZLANDA) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! TV8 CANLI 4K İZLE EXXEN canlı izle! (TÜRKİYE İZLANDA) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Deha dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Deha dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı?
title