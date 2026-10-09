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Ankara- Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2,2 ton esrar ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 'Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 2,2 ton esrar maddesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı : Diyarbakır'da 'Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 2,2 ton esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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