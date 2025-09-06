Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan 'Kış' Adlı Çocuk Oyunu

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Kış" adlı çocuk oyununu başkentte ilk kez seyircisiyle buluşturacak.

Devlet Tiyatroları Akün Sahnesi'nde sahnelenecek oyun, çocuklara mevsimlerin değişimini ve doğanın döngüsünü ilgi çekici bir dille aktarmayı amaçlıyor.

Mevsim geçişleri, kışın gelişi ve bu sürecin insanların hayatına kattığı anlamlar, sahnede görsel ve müzikal ögelerle zenginleştirilerek çocukların hayal gücüne hitap eden bir biçimde sunuluyor.

Geçen yıl Devlet Tiyatroları sahnesinde ilk kez "Yaşam Döngüsü" adlı oyunu sahneleyen İspanyol yönetmen Anna Ros, prova öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Kış, insanın içine döndüğü bir zaman"

Ros, ikinci kez Ankara'da çalıştığını belirterek, "Bu defa çalışma süreci benim için çok daha rahat geçti. Ankara Devlet Tiyatrosunun çalışma düzenini artık biliyorum. İlk gelişimde her şey yeniydi ama şimdi çok daha konforlu hissettim." dedi.

Bu oyunun mevsimleri konu alan "Mini Dört Mevsim" adlı projenin ilk parçası olduğunu dile getiren Ros, şunları kaydetti:

"Proje 6 yıl sürecek ve 4 oyundan oluşacak. İlk oyunu kıştan başlattım çünkü benim en sevdiğim mevsim. Sonra, 'Çocuklara kışı nasıl anlatabilirim, her mevsimin ruhu nedir, bunu nasıl ifade edebilirim?' diye düşündüm. İşte bu, projeye başlarken çıkış noktam oldu. Ben hep böyle çalışırım. Önce oyunun yapısını, en önemli noktasının ne olduğunu ve kışın ruhunu nerede bulabileceğimi düşündüm."

Kış mevsiminin insan hayatında içe dönme ve yenilenme dönemi olduğunu belirten Ros, kışın, insanların kendilerini dinleyip düşüncelerini toparladığını, yaratıcılıklarını beslediğini ve baharla birlikte yeniden doğarak dış dünyaya açıldıklarını ifade etti.

Ros, sonbahar ve kışın yavaşlama ve içe dönme, ilkbahar ve yazın ise dışa açılma mevsimleri olarak hayatın farklı döngülerini temsil ettiğini söyledi.

"Seyirci için boş bir sayfa gibi"

Anna Ros, prova sürecine ilişkin de "Yaratıcı süreçlerde her zaman bir koşuşturma olur ama genel olarak provalar iyiydi." dedi.

Seyirciyle buluşacak olmanın heyecanını da paylaşan Ros, "Geçen yıl sahnelediğimiz 'Yaşam Döngüsü' çok beğenildi. Seyircinin neleri sevdiğini artık biraz daha biliyorum. Bu yüzden daha sakinim. Eminim 'Kış' da böyle olacak. Çünkü bu oyun, seyircinin kendi hayal gücüne göre şekillendirebileceği bir alan sunuyor. Seyirci için boş bir sayfa gibi. Herkes kendi hayal gücüne göre o sayfayı doldurabilir, sahnede gördüklerinden istediği anlamı çıkarabilir." ifadelerini kullandı.

İkinci kez Ankara'da çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ros, ilerleyen yıllarda projenin "İlkbahar" oyununu da sahnelemeyi umduğunu sözlerine ekledi.

"Kış" oyunu, bugün saat 13.00'te Akün Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluşacak.