Ankara Devlet Opera ve Balesi Balerini Nilay Tahiroğlu Moskova'da Gümüş Madalya Kazandı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi balerini Nilay Tahiroğlu, Moskova'da düzenlenen bale yarışmasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Jüri başkan yardımcılığını Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün üstlendiği Uluslararası Bale Yarışması Moskova'da düzenlendi.

Yetişkin kategorisinde 110 dansçının yer aldığı yarışmada, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı 20 yaşındaki Nilay Tahiroğlu ikinci oldu ve gümüş madalya almaya hak kazandı.