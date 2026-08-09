Altındağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Hüseyingazi Mahallesi Yeşil Kuşak Caddesi'nde, 06 FBH 862 plakalı otomobil, plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin yaralandığı, Mehmet Şimşek'in ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA