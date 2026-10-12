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Ankara'daki okullarda Gazze yararına düzenlenen kermesler 23 Ekim'e kadar sürecek

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Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde okullarda Gazze halkıyla dayanışma kermesi düzenleniyor. Öğrenci ürünleri ile velilerin yiyeceklerinin satıldığı kermeslerden elde edilecek gelir, 23 Ekim'e kadar AFAD aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Başkentteki okullarda Gazze'deki insanlık dramına karşı farkındalık oluşturmak ve bölge halkına destek olmak amacıyla "Gazze Halkıyla Dayanışma Kermesi" düzenleniyor.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve eğitim camiasının katkılarıyla gerçekleştirilen kermeslerle dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma duygularının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kermes kapsamında kurulan stantlarda, öğrencilerin hazırladığı ürünler ile velilerin evlerinde yaptığı yiyecekler satışa sunuluyor.

Okullarda 23 Ekim'e kadar sürecek kermeslerden elde edilecek gelir, AFAD aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Kaynak: AA
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