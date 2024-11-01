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Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir Kuran kursundaki 20 çocuğun, Kuran kursu hocası tarafından aylarca darp edildiği ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hocanın ders alanında birden fazla çocuğa şiddet uyguladığı görülürken, yıllarca yurtta işkenceye maruz kalan çocukların yurttan ayrıldığı ortaya çıktı.

Ankara Sincan'da hizmet veren bir yurtta, dini eğitim alan çocuk yaştaki 20 çocuğun eğitmenler tarafından defalarca darp edildiği ve olayın yurt yönetimi tarafından örtbas edildiği ortaya çıktı.

DARP OLAYLARI SONRASI YURTTAN AYRILDILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kursta eğitmen olarak görevli M.A.'nın ders alanında birden fazla çocuğu darp ettiği görülürken yıllarca yurtta 'işkenceye' maruz kalan çocukların yurttan ayrıldı.

"BİZİ DÖVEREK UYANDIRIYORDU"

17 yaşındaki A.A, "Sabah namazında odamıza gelip, bizi döverek uyandırıyordu. Yöneticilere söylediğimiz zaman 'O sizin hocanız, olabilir böyle şeyler' yanıtını alıyorduk" diyerek yaşadıkları sürecin çözümsüz bırakıldığını belirtti.

Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

"DİN ÜZERİNDEN PARA KAZANIYORLARDI"

Ailesinin de yurt yönetimini desteklemesi nedeniyle bir yıl boyunca zor koşullarda yurtta kalmak zorunda kalan A.A, yurda gelen bağışların da bu hocalar tarafından alıkonulduğunu belirtirken, "Din üzerinden para kazanıyorlardı" dedi Haftanın 3-4 günü yurtta kalan tüm çocukların dayak yediğini belirten A.A., birçok çocuğun korkması nedeniyle olayları ailesine anlatamadığını belirtti.

"İT MUAMELESİ GÖRÜYORDUK"

Yurtta 2 yıl kalan 16 yaşındaki B.A ise M.A'nın herhangi bir olay olmadan bile şiddet uyguladığını anlatırken "Yemekhanede yemek yerken gelip 'Düzgün ye şerefsiz' diyerek dövmeye başladı" diyerek yurtta işkencenin olağan bir durum olduğunu öne sürdü. Sözcü gazetesinden Hazar Dost'un haberine göre;"İt muamelesi görüyorduk" diyen B.A, yaşadığı şiddet olaylarını kameradan izlediğini fakat sonrasında görüntülerin silindiğini aktardı.

Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıAli Furkan Demir:

Ne işkencesi kardeşim ? Aklınızı başınıza alın diye enseye iki tokat kıçına iki tekme atmış. Siz bu tür ortamları bir gün bile yönetemezsiniz. Disiplin için yaptigi belli değil mi? Adamı niye teşhir ediyorsunuz?

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Haber YorumlarıG Ergün:

şeriat isteyen kafa bunlar

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Haber YorumlarıKaderim degil:

İslam hoşgörü dinidir. Zalim olmak , zulüm etmek İslamda gunahtır. Bunlar gibi her yerde var ve ne yazık ki Müslüman olmak isteyen bir arkadaşım bunun gibi yobaz tipler ve hareketler yüzünden vaz geçti.

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Haber Yorumlarıalbatros :

sadece dayak değildir o iyi araştırın...

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

aileler buralara evladını nasıl gönderir ya.

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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Böyle dinsiz dindarlar,insanı dinden imandan eder.Peygamber efendimiz şöyle dedi ; Nefret ettirmeyin sevdirin.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bundan 300 yıl kadar öncede Müslümanlar namaz kılıyordu, bugünde kılıyor. 300 yıl önce Dünya ya hakimdi. Şimdi ise sürünüyor. Namazda bir değişlik olmadığına göre, Müslümanlarda bir değişiklik var.

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Haber YorumlarıAy Yıldız:

SUÇ O HOCADA DEGİL KENDİ ÖZ EVLADINI YÜK GÖRÜP O YURTLARA VERENDE SUÇ . BU ÜLKE ÇOCUĞUNU ZORLA YURDA VERİP BASKI SONUCU İNTİHARINA SEBEP OLAN OLAYLARA SAHİT OLDU ..PEKİ NOLDU SONUC HİCBİŞEY... ÇOCUGUNU İLLADA YÜK GÖRÜYORSAN DEVLETİN YURDUNA VER..TARİKAT YURTLARINI GÖRMÜYORMUSUNUZ BE GAFİLLER BE MERHAMETSİZLER

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Hepsi aynı bunlar sömürücü tayfa işleri para oara para

Yorum Beğen101
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Haber YorumlarıDogrucuLavuk:

Gelişen Türkiye

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme12
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