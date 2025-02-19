TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar

İstanbul kara teslim! İmamoğlu'ndan kritik cuma günü uyarısı
CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu

Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu

Ankara'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, karla mücadele için hazırlıkların yapıldığını duyurdu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı, yağışla birlikte cadde ve sokaklar ile parklar karla kaplandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahadayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel
img

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
img

Bahar dizisinde tepki çeken sahne
img

Ukraynalı tarla sahibi, Burdurlu çiftçinin ölümünü böyle kaydetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı

Fenerbahçe'den derbi öncesi 1 milyar TL'lik karar!
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.