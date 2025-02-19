Ankara'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu

Yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı, yağışla birlikte cadde ve sokaklar ile parklar karla kaplandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahadayız." ifadesini kullandı.