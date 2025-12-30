Haberler

ABB'den yılbaşı için ulaşım ve güvenlik önlemleri

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesinde metro seferlerinin 03.00'e kadar, otobüs seferlerinin ise ana hatlarda sabah saatlerine kadar devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, tüm birimlerin yılbaşı gecesi 24 saat boyunca görev yapacağı bildirildi.

Bu kapsamda, belediyeye bağlı EGO, ASKİ ve Başkent 153 başta olmak üzere Fen İşleri, İtfaiye, Zabıta, Sosyal Hizmetler, Kent Estetiği ve Çevre Koruma Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler, yılbaşı gecesi 24 saat esasına göre görev yapacak.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) oluşturulacak kriz masasında tüm birim temsilcileri hazır bulunacak, olası acil durumlara hızlı bir şekilde müdahale edilecek.

Başkentliler, yılbaşı gecesi her türlü talep ve bildirimlerini "Başkent 153 Çağrı Merkezi"ne yapabilecek.

Ulaşımda ek önlemler alındı

Yılbaşı gecesinde ulaşımın aksamaması için EGO Genel Müdürlüğü tarafından ek önlemler alındı.

Buna göre, metro seferleri saat 03.00'e kadar, otobüs seferleri ana hatlarda sabah saatlerine kadar saat başı olacak şekilde planlandı. 48 metro ring güzergahında ise 00.00-03.40 saatleri arasında 114 ilave servis devrede olacak.

AŞTİ ve ilçe terminallerinde yaşanabilecek yolcu yoğunluğuna karşı da ek tedbirler alındı.

Zabıta ekipleri de gıda denetimleri başta olmak üzere vatandaşların sağlığı için sahada olacak.

Tüm birimler teyakkuzda

Yılbaşı tatili süresince İtfaiye Daire Başkanlığı, meydana gelebilecek olaylara anında müdahale edebilmek amacıyla görev başında olacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, su ve kanalizasyon arızalarına hızlı müdahale için çalışmalarını yılbaşı tatili süresince devam ettirecek.

Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri ise olası kar ve buzlanmaya karşı teyakkuzda olacak.

Belediye güvenlik birimleri ile ANFA ekipleri de sorumluluk alanlarındaki park ve meydanlarda 24 saat esasına göre görev yapacak.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
