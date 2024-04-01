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Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde

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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Ankara'da sandıkların yüzde 75,77'si açıldı.

Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Mansur Yavaş oyların yüzde 63.29'unu, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.44'ünü aldı.

Ankara'nın ilçelerinde ise saat 23.00 itibarıyla oy dağılımı şöyle:

Çankaya: CHP Adayı yüzde 73.85, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 17.02

Yenimahalle: CHP Adayı yüzde 63.96, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 30.92

Etimesgut: CHP Adayı yüzde 60.07, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 33.76

Altındağ: Cumhur İttifakı Adayı yüzde 48.91, CHP Adayı yüzde 40

Keçiören: CHP Adayı yüzde 50.93, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 40.59

Mamak: CHP Adayı yüzde 58.23, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 34.53

Sincan: Cumhur İttifakı Adayı yüzde 46.46, CHP Adayı yüzde 31.98

Gölbaşı: CHP Adayı yüzde 59.95, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 28.69

Ayaş: CHP Adayı yüzde 56.73, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 35.96

Bala: CHP Adayı yüzde 44.09, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 41.26

Beypazarı: CHP Adayı yüzde 49.32, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 29.08

Çamlıdere: CHP Adayı yüzde 47.5, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 30.71

Çubuk: Cumhur İttifakı Adayı yüzde 43.95, Yeniden Refah Partisi Adayı yüzde 27.24

Elmadağ: CHP Adayı yüzde 58.02, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 38.07

Evren: Cumhur İttifakı Adayı yüzde 48, CHP Adayı yüzde 40.83

Güdül: CHP Adayı yüzde 56.66, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 40.84

Haymana: CHP Adayı yüzde 55.38, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 40.46

Kahramankazan: CHP Adayı yüzde 50.05, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 45.09

Akyurt: Cumhur İttifakı Adayı yüzde 49.91, Yeniden Refah Partisi 24.21

Kalecik: CHP Adayı yüzde 53.09, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 37.7

Kızılcahamam: Cumhur İttifakı Adayı yüzde 46.09, CHP Adayı yüzde 45.1

Nallıhan: CHP Adayı yüzde 54.68, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 42.66

Polatlı: CHP Adayı yüzde 50.32, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 38.94

Pursaklar: Cumhur İttifakı Adayı yüzde 56.16, CHP Adayı yüzde 23.96

Şereflikoçhisar: CHP Adayı yüzde 60.66, Cumhur İttifakı Adayı yüzde 29.53

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

Turgut Altınok Mansur Yavaş Ankara Politika Güncel Haberler

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