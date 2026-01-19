Ankara'da "Yaşayan İnsan Hazineleri Gençlerle Buluşuyor" programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, genel müdürlüğün koordinasyonunda, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi bünyesindeki Yaşayan Miras Okulu'nda Yaşayan İnsan Hazineleri Gençlerle Buluşuyor programı gerçekleştirildi.

Katılımcılara, geleneği yaşayan ustalardan dinleme ve birebir temas kurma imkanı sunan söyleşilerde, ustalıklarıyla öne çıkan "Yaşayan İnsan Hazineleri", mesleki tecrübelerini gençlerle paylaştı.

Kültürel miras taşıyıcılarının bilgi birikimlerini ve tecrübelerini genç kuşaklara aktarmasının amaçlandığı programın ilk gününde, gençler, Cilt Sanatçısı Mehmet Karslı ve Ahşap Oyuncak Ustası Ali Akbey ile bir araya geldi.

Söyleşilere katılan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Yaşayan İnsan Hazinesi kavramının taşıdığı anlam ve sorumluluğa dikkati çekti.

Terzi, bu tür buluşmaların gençlerin kültürel mirasla bağ kurmalarını güçlendirdiğini ve ustalık bilgisinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Programın ikinci gününde, ustalık-çıraklık ilişkisi, geleneğin aktarımı, kültürel süreklilik, sanat ahlakı ve günümüz gençleri için ilham verici deneyimler ele alınacak.

Katılımcıların Yaşayan İnsan Hazineleri Aşık Maksut Koca ile Ebru ve Hat Sanatkarı Fuat Başar'la buluşacağı program yarın sona erecek.