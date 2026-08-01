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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçici trafik düzenlemesi

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- 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin kapatılacağı köprüde, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, belgesel dizi çekimleri kapsamında 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde geçici trafik düzenlemesi yapılacak.

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi.

Bu kapsamda, çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Kaynak: AA
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