Ankara'da Yarın Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın başkentte gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini duyurdu. Yağışın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması istendi.
Başkentte yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın 12.00-19.00 saatlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Yağışın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.