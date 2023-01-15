Ankara'da vatandaşlara mikrofon uzatılarak siyasi tercihleri soruldu

Türkiye'de bu yıl yapılacak seçimlere çok az bir süre kaldı. Hal böyle olunca kamuoyu yoklamaları da yapılıyor. Bir Youtube kanalı Ankara Ulus'ta sokaklara inerek vatandaşlara seçimde destekleyecekleri isimleri sordu. Bir kadın tercihinin Erdoğan olduğunu söyleyerek, "Erdoğan'ın Türkiye'de yaptığı ilerlemeyi hiçbir başkanda görmedik. Bir lider olarak Türkiye'yi her yerde bize yakışacak şekilde taşıdı" dedi.

Türkiye'de Haziran 2023 seçimlerinin öne çekilmesi konuşulurken Medya Ankara Youtube kanalı Ulus'ta sokağa inerek vatandaşa oy tercihlerinin "Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu?" diye sordu.

"KESİNLİKLE ERDOĞAN"

Bir kadın seçmen sorulan soru üzerine "Kesinlikle Erdoğan" diyerek, "Erdoğan'ın Türkiye'de yaptığı ilerlemeyi hiçbir başkanda görmedik. Bir lider olarak Türkiye'yi her yerde bize yakışacak şekilde taşıdı. Bunu herkes biliyor. Biz her zaman arkasındayız bana göre başka lider yok" dedi.

"SONUNA KADAR ERDOĞAN"

Bir başka kadın ise, "Sonuna kadar Erdoğan, benim kardeşim şehit oldu. O (Kılıçdaroğlu) teröristlerin arkasında olduğu sürece sittin sene gelemez. Çok iyi durumdayız. Şu Türkiye'miz gibi hiç yok" açıklamalarında bulundu.