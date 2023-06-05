Ankara'da üzerine yük asansörü düşen çocuk hayatını kaybetti
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Ankara'da oto tamir dükkanında üzerine yük asansörü düşen 13 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtindeki bir oto tamir dükkanında, Harun Yıldız'ın (13) üzerine yük asansörü düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Harun Yıldız'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel