Ankara'da üzerine yük asansörü düşen çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtindeki bir oto tamir dükkanında, Harun Yıldız'ın (13) üzerine yük asansörü düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Harun Yıldız'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.