Ankara'da bir TIR'da uyuşturucu ve 73 bin 476 adet sentetik ecza ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda bir TIR'da 3 kilo 850 gram kokain ve 73 bin 476 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da polisin takibi sonucu bir TIR'da yapılan aramada 3 kilo 850 gram kokain ve 73 bin 476 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Narkotik Şube ve Yunus ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir TIR durduruldu. Yapılan aramada 3 kilo 850 gram kokain ve paketler halinde 73 bin 476 adet extacy ecza ele geçirildi.Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin kimliğinin sahte olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
