Ankara'da üçüncü ArtNouva Sanat Fuarı ATO Congresium'da açıldı

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Ankara'da üçüncüsü düzenlenen "ArtNouva Sanat Fuarı" ziyarete açıldı.

ATO Congresium'da açılan fuar, 100'ü aşkın katılımcı ve 1240 sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Fuarda, 21 farklı ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının eserleri de sergileniyor.

Fuarı düzenleyen Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın resim, heykel, seramik, fotoğraf ve yeni medya çalışmalarından oluştuğunu belirterek, mimari projelere ve mekan ile sanat buluşmasına da ağırlık verdiklerini söyledi.

Fuarın gençler, üniversiteler ve mimarlık fakülteleri açısından önem taşıdığını vurgulayan Aygül, "Gençlerin inisiyatif aldığı fuarda, 4'ü Ankara'dan, 2'si ise Ankara dışından olmak üzere 6 üniversite yer alıyor." dedi.

Sanat ve mekan buluşmasına yönelik olarak mimar ve iç mimarlarla birlikte çalıştıklarını belirten Aygül, "Amacımız kent meydanlarının renklenmesi, kamuya açık alanların heykellere, seramiklere, resimlere kavuşması. O bağlamda bu fuarı ihtisaslaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuar, 25 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA