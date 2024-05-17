Ankara'da TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, açılışta yaptığı konuşmada, fuarların öğrencilere bilimi ve bilimsel düşünceyi tanıtmanın yanı sıra teknolojiyi sevdirme yönünden de önemli olduğunu dile getirdi.

Fuarda emeği geçenlere teşekkür eden Keleş, "Ülkemizin geleceği böyle çalışkan ve zeki öğrencilerle daha aydınlık olacaktır. İnşallah buradan yetişen öğrencilerimiz büyük başarılarla ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Projeler hakkında öğrencilerden bilgi alan Keleş, fuarın açılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmasının ardından Keleş, Fen lisesi öğrencilerinin hazırladığı 22 projenin sergilendiği fuar alanını gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Fuarda öğretmen Bünyamin Aktaş, öğrencileri Emirhan Abacı ve Zeynep Küpeli'nin yenilebilir enerji üzerine bir proje geliştirdiklerini anlattı.

Kazandıran Elektrikli Bisiklet projesine ilişkin bilgi veren Aktaş, "Projemiz, elektrikli bisikletlerdeki ve araçlardaki kronik menzil problemi, pillerin, akülerin kısa ömürlü olmasına çözüm üretmeye çalışıyor. Projemizin en önemli özelliklerinden biri sağlıklı yaşama hizmet ediyor olması. Bisikletimizin üzerinde bir kondisyon bisikleti var. Bu kondisyon bisikletiyle hem enerji üreterek menzilimizi artırıyoruz hem de sürekli spor yapma imkanımız oluyor." diye konuştu.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Akif Çiftçi, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.