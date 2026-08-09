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Ankara'da Drift Atan 11 Sürücü Yakalandı

Ankara'da Drift Atan 11 Sürücü Yakalandı
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Ankara'da trafiğe açık alanda drift atan 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 12 araç trafikten menedilirken, sürücülere toplam 2 milyon 78 lira idari ceza kesildi. Adliyeye sevk edilen sürücüler hakkında ev hapsi kararı verildi. Emniyet, '3D' kuralı kapsamında bu tür suçlara karşı operasyonların süreceğini açıkladı.

ANKARA'da trafiğe açık alanda araçlarıyla drift attığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, trafiğe açık alanda drift atarak vatandaşların can ve mal güvenliğini hiçe sayan sürücüler hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtları, ihbar, şikayet ve sosyal medya paylaşımlarınını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Driftte kullanıllan 12 araç trafikten menedilirken, sürücülerine ise toplam 2 milyon 78 lira idari trafik cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 sürücüye, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Drift', 'Dilencilik' ve 'Değnekçilik' olmak üzere '3D' kuralında taviz verilmeyeceği belirtilirken, bu suçlara karşı soruşturma ve operasyonlara devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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