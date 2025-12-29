Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ankara'da park halindeki bir tırda yapılan aramada 3 kilo 850 gram kokain ve 73 bin 476 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yunus ekipleri Etimesgut ilçesinde uyuşturucu madde yüklü olduğu belirlenen park halindeki bir tırda arama yaptı.

Aramada 3 kilo 850 gram kokain ve paket halinde 73 bin 476 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.