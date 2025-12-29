Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeki bir tırda yapılan narkotik baskınında 3 kilo 850 gram kokain ve 73 bin 476 uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yunus ekipleri Etimesgut ilçesinde uyuşturucu madde yüklü olduğu belirlenen park halindeki bir tırda arama yaptı.
Aramada 3 kilo 850 gram kokain ve paket halinde 73 bin 476 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel