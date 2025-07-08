Ankara'da Taksicilerin Darbedip Tahliye Olduğu Yolcu Davasında Gelişmeler

ANKARA'da yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan Alper Özcan'ı darbettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 4 taksi şoföründen tutuklu 2 taksici tahliye edildi.

Başkent'te 29 Ocak'ta yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan Alper Özcan'ın otomobiline müşteri gibi binen taksi şoförleri Abdurrahman A. ile Murat A., Dikmen'e gitmek istediklerini söyledi. Abdurrahman A. ve Murat A., Kızılay'a geldiklerinde sürücünün aracı durdurmasını istedi. Güvenpark civarında aracı durduran 2 kişi, taksi şoförü olduklarını söyleyip Özcan'ı zorla araçtan indirmeye çalıştı. Özcan'a hakaret edip, darbeden şüpheliler aynı zamanda eylemlerini videoya aldı. Bu sırada parkın çevresinde bulunan diğer taksi şoförleri Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye çalıştı. Özcan'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıklar hakkında 'Gece vakti yağmaya teşebbüs', 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 22'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. 28 Nisan'da görülen ilk duruşmada sanıklardan Umut Can K. ve Ömer Berkan A.'nın yurt dışı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

'ÇELME TAKTILAR, YERE DÜŞTÜM'

Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen 2'nci duruşmasında tutuklu sanıklar Abdurrahman A., Murat A., tutuksuz sanıklar Umut Can K., Ömer Berkan A. ve mağdur Alper Özcan ile taraf avukatları hazır bulundu. Mağdur Özcan olay gününe ilişkin, "Sanıklar beni uygulama üzerinden çağırdılar. Arabaya Kızılay'da bindiler. Takım elbiseli olan öne, diğeri arkaya oturdu. Dikmen ve Sincan'a gideceklerini söylediler. Pazarlık ettiler, tam hatırlamıyorum ne kadar dediklerini. Ben de kabul etmedim, zaten sistemi uygulama belirliyor. Kızılay ışıklarına varmadan, 'Neden bu işi yapıyorsun?' demeye başladılar. 'İş için, para için' diye cevap verdim. Önde oturan kişi, Ankara Emniyeti'nden olduğunu söyleyerek 'Çek kenara' dedi. Ben de bunun üzerine aracı durdurdum. Sonrasında bir süre onları polis sandım. Orada onları ikna etmeye çalıştım, 'Bırakın gideyim' dedim. Kendilerinin derdinin, bana polis aracılığıyla ceza yazdırmak olduğunu söylediler. Bir süre sonra taksici olduklarını öğrendim. Arabadan inmelerini istedim. Gömlekli olan beni tartaklamaya başladı, yakama yapıştı, kafa atmaya çalıştı. 'Çalışamazsın, sana burada bu işi yaptırmayız' gibi tehditvari şeyler söylediler. Altı kişi birden arabanın etrafına geldiler. Şahıslardan biri, 'Bu işi yaparsan ölürsün' dedi. Arabadan inmem için ısrar ettiler, ben de mecburen indim. Etrafımı çevirdiler. Biri kapüşonumdan tuttu, eli ensemdeydi. Sonra bir boşluk yakalayıp polislere doğru koştum. Kaçarken çelme taktılar, yere düştüm. Hangisinin çelme taktığını görmedim. Telefonum cebimdeydi; üzerine düştüm ve kırıldı. Sonrasında polisler geldi, bizi ayırdılar. Daha sonra karakola gittik. Karakolda bir kişi benden para istedi. Kişi başı 5 bin TL vermezsem şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılma talebim var" dedi.

Tutuklu sanık Abdurrahman A., sanık Murat A'nın trafik polislerini çağırmaya gittiğini söyleyerek, "Arkadaş suçlu. İlk uygulama bedava olduğu için denemek istedik. Aracım arızalıydı, uygulamayı kullanmak istedik. Bu vatandaş korsan taksicilik yapıyor ve bu yasal değildir. Aracın kapılarını kilitleyerek beni kaçırmaya çalıştı" iddialarında bulundu.

'HİÇBİR ŞEKİLDE ONA ZARAR VERMEDİM'

Tutuklu sanık Murat A. suçlamaları reddederek, "Ben anahtarı almak istesem zaten anahtarı alırdım benim derdim onu polise teslim etmekti. Ben hiçbir şekilde ona zarar vermedim" diye konuştu. Tutuksuz sanık Ömer Berkan A. da "Bizim niyetimiz adamın ceza almasıydı" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Umut Can K. da polislerin müdahale ettiği sırada olay yerine geldiğini öne sürerek, "Ben görgü şahidi olarak gitmiştim karakola" dedi.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına, tutuklu sanıklar Abdurrahman A. ve Murat A.'nın yurt dışı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.