Ankara'da Taksici Darp Edildi

ANKARA'da taksi şoförü Mehmet Can Doğan (27), trafikte 'yol verme' meselesinden tartıştığı sürücü ve 3 yakını tarafından takip edilip, durdurularak darbedildi. Darp anı kameraya yansırken, gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, cumartesi günü Etimesgut ilçesinde meydana geldi. 3 yıldır taksicilik yapan Mehmet Can Doğan, seyir halindeyken trafikte hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Doğan, tartışmanın ardından yola devam etti. Diğer sürücü, yakınlarına da haber vererek taksiciyi aracıyla bir süre takip ettikten sonra selektör yaparak durdurdu. Sürücü ile başka bir araçtan inen 3 yakını, taksi şoförünü sopayla darbetti. Darp anı taksideki araç kamerasına yansıdı. Yaralanan Doğan, hastaneye kaldırılırken, kaçan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM'

Hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edilen Mehmet Can Doğan, "Küçük bir tartışmayla başladı her şey. Yol tartışmasıydı. Tartışma bittikten sonra ben yolcu aldım, yoluma devam etmek için. Yolcu aldıktan sonra aracın beni takip ettiğini fark ettim. Bir müddet ilerledikten sonra aracın bana selektör yapıp durmamı istediğini tekrar fark ettim. Durdum, aracımdan indim. Arkamdan gelen araçtan 3 şahıs indi. Şahısların ellerinde sopa, cop, çelik benzeri bir sopa daha vardı. Onunla beraber bani bir anda darbetmeye başladılar. Zaten ilk darbeyi bacağım ve kafama aldım. Ondan sonra diğer önde ilk duran araçtakiler de dahil oldular. O da aracından birkaç tane sopa çıkartıp suratıma vurmaya başladı" dedi.

Doğan, çenesine aldığı darbeyle dişlerinin kırıldığını, vücudunda morluklar oluştuğunu anlatarak, "Konuşmakta, besin almakta zorlanıyorum. Şüpheliler serbest bırakılmış. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu devirde taksici cinayetleri de taksici darp olayları da çok fazlasıyla olmaya başladı. Bunun önüne geçilmesini istiyorum. Benim canım yandı, başkasının canının yanmasını istemiyorum" diye konuştu.

Avukat Haydar Uysal ise müvekkilinin kemik kırığı olacak şekilde ağır yaralandığını ve iş kaybı yaşadığını, ancak şüphelilerin serbest bırakıldığını söyledi. Uysal, suç duyurusunda bulunup, şüphelilerin tutuklanmasını talep ettiklerini belirtti.