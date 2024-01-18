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Ankara'da sünger fabrikasındaki yangınla ilgili tutuklu yargılanan fabrika sahibi ifade verdi

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Ankara'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği sünger fabrikasındaki yangınla ilgili tutuklu yargılanan fabrika sahibi Hüseyin Dönmez, iş güvenliği önlemlerini aldığını ve tüm eksiklikleri tamamladığını söyledi. Mahkeme, iş güvenliği uzmanından rapor istenilmesine karar verdi.

ANKARA'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği sünger fabrikasındaki yangınla ilgili tutuklu yargılanan fabrika sahibi Hüseyin Dönmez (58), "İş güvenliği ne dediyse ben yaptım, denetimlerde tüm eksiklikleri tamamladım. İş yerinde gerekli güvenlik önemlerini aldım. Tek çıkış noktamız merdivenlerimizdi" dedi. Sanık ve müşteki beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, iş güvenliği uzmanından rapor istenilmesine hükmetti.

Yenimahalle ilçesindeki GER-SAN Sanayi Sitesi Tahsin Karaman Caddesi'ndeki Hüseyin Dönmez'e ait sünger fabrikasında, geçen yıl 19 Eylül'de yangın çıktı. 3,5 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında muhasebe müdürü Müge Çetinkaya, Irak uyruklu işçiler Sefiya Nazım Acam (22) ve Hazen Joned (33) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan fabrika sahibi Hüseyin Dönmez, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu Hüseyin Dönmez hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenerek, dava açıldı.

'TEK ÇIKIŞ NOKTAMIZ MERDİVENLER'

Davanın ilk duruşması, bugün Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanık Hüseyin Dönmez, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Dönmez, yaşanan olaydan ötürü üzgün olduğunu belirterek, olay günü iş yerinde olmadığını, kendisine telefon ettiklerini ve yangın çıktığını bu sayede öğrendiğini söyledi. Fabrikaya gittiğinde itfaiyenin çalışmalarına başladığını belirten Dönmez, "O sırada fabrikaya polis geldi, 'kaymakam firma sahibini istiyor' dediler. Gittim yanına; 'yangın neden çıktı' dedi. Yangının elektrik kontağından çıktığını söyledim. İş güvenliği ne dediyse ben yaptım, denetimlerde tüm eksiklikleri tamamladım. Kapı önündeki süngerler de teslime hazır olan süngerlerdi. Ürün teslimatı olacağı zaman kapı önüne çıkartıyordum. Bazen gecikmeler yaşanıyor. Ondan dolayı kapı önünde tutuyorduk. İş yerinde gerekli güvenlik önemlerini aldım. Her kata yangın söndürme cihazı koydum. Her kata, 'sigara içilmez' yazısı koydum.  İş yerinde ayrıca her katta 5'er pencere vardı. Tek çıkış noktamız merdivenlerimizdi" dedi.

Fabrikada çalışan işçilerden F.F.A. ise iş yerinde makineler çalıştığında şartellerin attığını, olay günü de şartellerin yine attığını fakat görevlilerin tekrardan şartelleri kaldırdığını belirtti.

RAPOR İSTENDİ

Firmada satın alma sorumlusu olarak çalışan S.G. ise yangını görmediğini, olay günü hareketlilik sezdiğini ifade ederek, "Tek çıkış yeri merdiven tarafıydı. Oraya gittik, siyah duman vardı. Ben pencereden 2'nci kattan süngerlerin üzerine atladım. Sanıktan şikayetçi değilim" dedi.

Sanık ve müşteki beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, iş güvenliği uzmanından rapor istenilmesine hükmederek, sanık Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 4 Nisan'a ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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