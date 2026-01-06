Haberler

Başkentteki kesintiler nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor

Başkentteki kesintiler nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor Haber Videosunu İzle
Başkentteki kesintiler nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da Mamak ve Altındağ ilçelerinde yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, çeşmelerden su temin etmeye devam ediyor. Ellerinde bidonlarla su dolduran vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturuyor.

Ankara'da yaşanan su kesintileri ve basınç düşüklüğü nedeniyle vatandaşlar, çevrede bulunan çeşmelerden su temin ediyor.
Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak ve Altındağ'da vatandaşlar, su ihtiyacını Mamak'ın Dostlar Mahallesi'nde bulunan kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor.
Evlerine su götürmek için ellerinde bidonlarla sıraya girenler, çeşmede uzun kuyruklar oluşturuyor.
Çeşmeye, Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nden su temin etmek için gelen vatandaşlardan Mustafa Sipahi, son günlerde gün içinde sürekli su kesintisi yaşadıklarını belirterek, "Sularımız saat 12.00-13.00 gibi kesiliyor akşam 19.00-20.00 gibi geliyor. Bidonlarla doldurup doldurup götürüyoruz. Banyo, çamaşır, bulaşık... Bunların hepsi sıkıntı. 3-4 günde bir gelip su alıyoruz. Önceden mesaj geliyordu artık mesaj gelmeden su kesiliyor." dedi.
Keçiören ilçesinden su doldurmak için gelen Ahmet Yüce de "Sabah 09.00-10.00 gibi sular kesiliyor, gece 04.00-05.00'e doğru geliyor. Çocuklarım işe gidiyor, banyo yapamıyorlar. Sıkıntıdayız. Önce 'Kesikköprü'de tamirat var' dendi. 'Tamam' dedik, orası bitti, 'Kurtboğazı'nda bilmem ne var' deniyor, daha önce 'suyumuz az kaldı kısık veriyoruz' deniyordu, şimdi de 'tamirat var' deniyor. Hiç mi bitmiyor bu tamirat? Yeni aldığım çamaşır makinesi arızalandı, bunun parasını belediye mi ödeyecek?" ifadelerini kullandı.
Kesintiler nedeniyle evde sorun yaşadıklarını anlatan Mamak ilçe sakinlerinden Fatma Yamaç ise "Sularımızdan çamur akıyor, çaya, yemeğe koyamıyoruz, burada sıra bekliyoruz. İki bidon doldurup eve gidiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı

Sarayda silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı

Anlaşma tamam! İşte yeni takımı
Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi

Araç muayene ücretlerine okkalı zam
Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza

Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı

Anlaşma tamam! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
İrfan Can Eğribayat'ın Fener kariyeri sona eriyor

Fener kariyeri sona eriyor