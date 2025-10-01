Haberler

Ankara'da Su Kesintisi Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKİ, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Altındağ, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinde yarın saat 08.00'e kadar su kesintisi olacağını duyurdu. Etkilenecek mahalleler açıklandı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Altındağ, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinde yarın saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

ASKİ'den yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki P10 Pompa İstasyonu'nun durdurulduğu, bu nedenle Altındağ, Mamak ve Gölbaşı'nda yarın sabaha kadar su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Su kesintisinden etkilenecek yerler şöyle:

"Altındağ ilçesinde Aydınlıkevler, Gültepe, Güneşevler, Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Atıfbey, Başpınar, Battalgazi, Doğantepe, Kale, Solfasol, Feridun Çelik, Aydıncık, Beşikkaya, Karapürçek, Kavaklı ve Tatlar mahalleleri.

Mamak ilçesinde Diriliş, Gülveren, Bahçelerüstü, Hüseyin Gazi, Harman, Çağlayan alt kotları, Bahçeleriçi alt kotları, Dutluk, Karaağaç, Altıağaç, Çiğiltepe, Derbent, Araplar, Dostlar Tepecik, H. Gazi üst kotları, Bostancık, Ekin, Başak alt kotları, Başak Çamlık, Küçük Kayaş, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Boğaziçi alt kotları, Fahri Korutürk alt kotları, Üreğil TOKİ Konutları, Misket alt kotları, Derbent alt kotları, Büyük Kayaş, Hürel üst kotları, Kızılcaköy alt kotları, Ortaköy alt kotları, Hürel TOKİ Blokları, Çiğiltepe-PTT Evleri, Yeni Bayındır, Kıbrıs alt kotları, Kızılcaköy, Ortaköy, Kıbrıs üst kotları, Eski Bayındır, Kutludüğün, Yeşilbayır alt kotları, Büyük Kayaş üst kotları, Küçük Kayaş alt kotları, Köstence alt kotları, Dostlar üst kotları, Tepecik üst kotları ve Köstence mahalleleri.

Gölbaşı ilçesinde Şafak, Bahçelievler, Seğmenler ve Yurtbey mahalleleri."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 dakikada dünyaları kazandılar! Galatasaray'ın kasası ağzına kadar doldu

Galatasaray 90 dakikada dünyaları kazandı
Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında: 30 yıla kadar hapis istemi

Kritik dava bugün! Ünlü isimler adliyeye akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.