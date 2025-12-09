Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Ankara'da "Soykırımın Kadın Tanıkları Gazze'de Medya ve Direniş Paneli" düzenlendi.

İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen panele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz katıldı.

"Soykırımın Kadın Tanıkları Gazze'de Medya ve Direniş Paneli"nin açılış konuşmalarını, Emine Erdoğan, İletişim Başkanı Duran, TRT Arabi'den gazeteci Somaya M.A. Abunima ve Filistinli gazeteci, aktivist ve Oscar ödüllü yönetmen Basel Adra yaptı.

Abunima panel öncesinde yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023'te iki çocuğunu İstanbul'da bırakarak Gazze'ye gittiğini ve iki ay boyunca orada yaşananlara tanıklık ettiğini ifade etti.

Gazze'de insanların bombalar altında, açlıkla mücadele ettiğini ve yerinden edildiğini vurgulayan Abunima, işgalin halen devam ettiğini söyledi.

Abunima, uluslararası toplumun uyguladığı çifte standartlara işaret ederek "Dünya bugün Gazze'de kalan tek bir yerleşimcinin cesedini kurtarmak için her türlü çabayı gösteriyor ancak hala enkaz altında bulunan binlerce çocuk ve aile için hiçbir şey söylemiyor." dedi.

Gazze'de yaşananları aktaran gazeteciler ve kadınlar sayesinde Filistinlilerin sesinin duyulmaya devam ettiğini belirten Abunima, "Filistinliler, bu kadar küçük odalarda dahi konuşmaya devam ettiği sürece, hakikat ölmeyecektir." ifadesini kullandı.

"Gerçekle mücadele etmek, dediğim gibi İsrail işgal güçlerinin uzun zamandır izlediği bir politika"

Filistinli gazeteci ve Oscar ödüllü yönetmen Adra da gazetecilerin Batı Şeria'ya gitmek için vize alamadığını ve orada yaşananları kamuoyuna ulaştıramadığını dile getirdi.

Adra, İsrail'in Filistinlileri hiçbir gerekçe göstermeden ya da yargılamadan hapse attığını belirterek "Bu Filistinlilerin çoğu gazeteci, tek suçları ise görüntü çekmek, gazetecilik yapmak ve gerçeği söylemek." dedi.

Batı medyasının gerçekleri çarpıttığına işaret eden Adra, "Gerçekle mücadele etmek, dediğim gibi İsrail işgal güçlerinin uzun zamandır izlediği bir politika. Ne yazık ki Batı'daki ana akım medya da bu politikalara hizmet ediyor, gerçeği sürekli manipüle ediyor." diye konuştu.

Adra, genç yaşlarından itibaren maruz kaldığı şiddet, gözaltı ve ev baskınlarına duyduğu öfke nedeniyle etrafında yaşananları kaydetmeye başladığını aktararak "Çekim yapmaya devam etmek, gerçeği anlatmak ve dünyaya hikayemi anlatmaya devam etmek için ihtiyacım olan gücü buldum." ifadesini kullandı.