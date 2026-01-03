Haberler

Ankara'da Mogan Gölü buz tuttu

Ankara'da Mogan Gölü buz tuttu
Güncelleme:
Ankara'da kar yağışının ardından hava sıcaklıkları eksi 11 dereceye kadar düştü ve Mogan Gölü'nün bazı kesimleri buz tuttu. Ayrıca Kuğulu Park'taki havuzda da buz tabakası oluştu. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yükselmesini bekliyor.

ANKARA'da kar yağışının ardından süren soğuk havanın etkisiyle Mogan Gölü'nün bazı kesimleri buz tuttu.

Başkentte kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece eksi 11 dereceye kadar düştü. 3 gündür süren soğuk hava nedeniyle süz havuzları ve göller buz tuttu. Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nün yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Gölde oluşan buz tabakasının üzerindeki kuşlar dikkat çekti. Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'taki havuzda oluşan buz tabakası da belediye görevlileri tarafından kırılarak temizlendi. Havuzdaki kuğu ve ördekler, görevlilerin buzdan temizlediği alanlarda yüzdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara'da hava sıcaklığının bugünden itibaren artması bekleniyor.

500

