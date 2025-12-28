Ankara'da suç örgütüne operasyon; 16 gözaltı

ANKARA'da polisin, silah ticareti ve uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından silah ticareti ve uyuşturucu satışı yapan suç örgütü takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda silahla yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı belirlenen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir aranan örgüt lideri A.A.'nın da aralarında olduğu 16 şüpheli yakalanıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.