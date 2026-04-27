Ankara'da Sierra Leone Milli Günü Resepsiyonu düzenlendi

Sierra Leone Milli Günü, "65 Yaşında Sierra Leone: Duyarlı, Dirençli ve Kenetlenmiş Bir Ulus İnşa Etmek" temasıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Francess Virginia Anderson'un ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen Sierra Leone Milli Günü Resepsiyonu'na, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, askeri ve sivil yetkililer katıldı.

Resepsiyon iki ülke milli marşlarının okunması ve Sierra Leone'nin tanıtım videosuyla başladı.

Büyükelçi Anderson, buradaki konuşmasında, Türkiye ile ülkesi arasında büyüyen ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerden gurur duyduğunu söyledi.

Anderson, iki ülke arasında eğitim, sağlık, altyapı, insani işbirliği ve kapasite geliştirme dahil temel sektörlerde ortaklığın derinleşmeye devam ettiğine dikkati çekerek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ve Türkiye Burslarının yanı sıra Türk özel sektörünün de Sierra Leone'nin kalkınmasında artan rolü için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılan üst düzey görüşmelerin, Türkiye ile Sierra Leone arasındaki bağları daha da güçlendirdiğinin altını çizen Anderson, iki ülke arasındaki ticari işbirliklerini geliştirmek amacıyla atılan adımların önemine işaret etti.

Anderson, ülkesinin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlatarak, Sierra Leone'nin bölgesel ve küresel sahnede önemli rol oynamaya devam edeceğini belirtti.

Sierra Leone'nin yenilenebilir enerji, madencilik, turizm, balıkçılık ve altyapı sektörlerinde yatırım potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Anderson, yatırımcı ve girişimcileri bunları keşfetmeye davet etti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
